Mariana Mortágua é nova líder e consegue 67 dos 80 lugares à Mesa Nacional

Mariana Mortágua foi hoje consagrada a nova coordenadora do BE e a lista de continuidade que apresenta à Mesa Nacional conseguiu 67 dos 80 lugares na Mesa Nacional do BE, vencendo a moção de Pedro Soares e reforçando a direção neste órgão.

Segundo os resultados anunciados, a lista de Mariana Mortágua conseguiu 67 mandatos enquanto a de Pedro Soares ficou com 13.

Na última convenção, quando Catarina Martins foi reconduzida pela última vez coordenadora do partido, a lista da moção da direção conseguiu 54 dos 80 lugares da Mesa Nacional do BE, uma perda de 16 mandatos em relação a 2018, enquanto a moção E elegeu 17 lugares.

Nessa convenção eram quatro as listas que estavam a votos e os restantes lugares da Mesa Nacional foram distribuídos da seguinte forma: a moção C com quatro lugares e a N com cinco.