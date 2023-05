Primeiro avião comercial de fabrico chinês realiza voo inaugural

O primeiro avião comercial de fabrico chinês, o C919, iniciou hoje o primeiro voo entre Xangai e Pequim, noticiaram os meios de comunicação social estatais chineses.

O voo MU9191 da China Eastern Airlines partiu do aeroporto de Hongqiao, em Xangai, no leste do país, cerca das 10:30 (03:30 em Lisboa), de acordo com as imagens transmitidas pela estação de televisão estatal chinesa CCTV.

A bordo do avião, com destino ao aeroporto internacional de Pequim, seguiam 130 passageiros.

O C919 deverá aterrar por volta das 13:10 (06:10 em Lisboa), de acordo com o 'site' da companhia aérea.

Todos os passageiros receberam cartões de embarque vermelhos e vão receber uma "refeição temática" a bordo, indicou a estação de televisão estatal chinesa CCTV.

A China investiu fortemente na produção deste primeiro avião, marcando um ponto de viragem nos transportes aéreos chinês.