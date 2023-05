Unicef prepara material para apoiar 10.000 famílias filipinas face à ameaça de tufão

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) manifestou-se ontem preocupado com as crianças das Filipinas, face à ameaça do super-tufão Mawar, e posicionou material de emergência para apoiar cerca de 10 mil famílias.

"A Unicef manifesta a sua preocupação com as crianças e as famílias que continuam a pagar o preço das condições meteorológicas extremas provocadas pelas alterações climáticas", adiantou a agência em comunicado.

O Mawar, localmente denominado de Betty, aproximou-se sábado da costa filipina e as previsões indicam que continuará a ser um super-tufão durante o fim de semana, com o Governo a prever chuvas fortes, inundações e deslizamentos de terra no norte do arquipélago.

🌀 #Mawar é o ciclone tropical mais forte desde 2021.



🌬️ Os ventos deste devastador supertufão rondam os 300 km/h, e avançará para os arredores de Taiwan e das Filipinas, onde irá gradualmente enfraquecer.



🗺️ https://t.co/qcoBdYuFMS pic.twitter.com/BpqPtfiQOx — Meteored | Tempo.com (@MeteoredBR) May 26, 2023

Perante estas previsões meteorológicas, a Unicef preposicionou material e equipamentos de emergência para quase 10.000 famílias, destinados a responder às necessidades das pessoas afetadas por água potável, saneamento, higiene, nutrição, educação e proteção infantil.

Do material consta material didático, 'kits' de higiene, tendas, comprimidos de purificação de água e alimentos, avançou a Unicef, ao adiantar que está pronta para ativar os seus parceiros para a sua distribuição imediata.

A agência da ONU divulgou na quarta-feira um relatório que revela que quase todas as crianças nas Filipinas enfrentam vários tipos sobrepostos de choques e perigos climáticos e ambientais.

As autoridades das Filipinas aceleraram ontem os planos de retirada da população e o cancelamento de voos, à medida que o tufão se aproxima da costa do arquipélago.

O Mawar "entrou na área de monitorização das Filipinas e foi denominado Betty", acrescentou a Administração dos Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronómicos das Filipinas (PAGASA), ao adiantar que são esperadas chuvas e ventos fortes no norte da ilha de Luzon, a maior e mais populosa, onde se situa a capital, Manila.

"Embora seja provável que mantenha a força durante as próximas 36-48 horas, não está excluída uma intensificação a curto prazo, especialmente durante as próximas 12-24 horas", indicou.

Este é o segundo ciclone tropical na zona das Filipinas em 2023 e o primeiro super-tufão, com o arquipélago a esperar até dez fenómenos do género este ano, devido ao "El Niño", que aquece as águas do Pacífico e provoca a formação de mais ciclones.

A tempestade atingiu, na noite de quarta-feira, a ilha de Guam, território norte-americano não incorporado na Micronésia, onde deixou um rasto de destruição, embora não tenham sido registadas vítimas mortais ou feridos graves.