D. José Ornelas defende padres homossexuais

Bom dia. "Bispo defende padres homossexuais" é dos destaques de hoje do Correio da Manhã, que dá conta que D. José Ornelas partilha da linha de pensamento do Papa Francisco no que diz respeito à orientação sexual. "Lei seca no Marquês com alerta vermelho" é a manchete deste periódico, que dá destaque à luta pelo título de campeão entre o Benfica e o FC Porto, à semelhança dos jornais desportivos.

No Público, que dá conta de que as "vendas online acima de 2.000 euros vão passar a ser controladas pelo fisco", a Madeira merece também destaque de capa devido ao Covento de Santa Clara. "Funchal - Convento onde freiras usavam joias reabre após restauro", escreve o matutino.

O Diário de Notícias dá destaque à economia que "perde 4,8 mil milhões de euros com travão aos vistos 'gold' no turismo residencial". Já o Jornal de Notícias revela que as "farmácias vão poder dispensar medicamentos a doentes oncológicos".

Títulos dos jornais de hoje

Público:

- "Reportagem - Os tauros já chegaram a Portugal para ajudar a recriar paisagens com 20.000 anos"

- "Vendas online acima de 2000 euros vão passar a ser controladas pelo fisco"

- "Alunos - Computadores voltam a ser dados a pais que os rejeitaram"

- "PRR - Costa garante mais dinheiro para gastar e em menos tempo"

- "Análise - Henry Kissinger, diplomata e pensador"

- "Funchal - Convento onde freiras usavam joias reabre após restauro"

- "Mariana Mortágua - A reinvenção na continuidade à frente do BE"

- "México - 'Viver o sonho' entre praias e ruínas maias"

Jornal de Notícias:

- "Farmácias vão poder dispensar medicamentos a doentes oncológicos"

- "É a pronúncia do North - Jafumega abriram três dias de festival na Alfândega. Hoje sobe ao palco Ivete Sangalo e amanhã Robbie Williams"

- "Investigação - Carros de luxo passavam na inspeção sem serem vistos. Funcionários de centro do Porto condenados com pena suspensa"

- "Alemanha - Feriados levam maior economia da Europa à recessão"

- "Dinheiro Vivo - Sociedade Ponto Verde pede penalizações para incentivar reciclagem"

- "Festas populares autorizadas só com presença de médicos e ambulâncias"

- "Ataque - As lutas pelo título até ao último minuto do campeonato"

- "Liga - Taça made in Gondomar fica à espera em Coimbra"

- "Vizela 1-2 Sporting - Leão despede-se da época com vitória sofrida"

Diário de Notícias:

- "Economia perde 4,8 mil milhões de euros com travão aos vistos 'gold' no turismo residencial"

- "Clima - Entre a sede e a vontade de beber: um retrato da seca no sul do país"

- "Bloco de Esquerda - E depois do adeus de Catarina? 'É preciso mostrar que o BE não estagnou'"

- "Humberto Barbosa: 'Tecnologia da NASA elimina radicais livres e ajuda no cancro'"

- "Tabaco: 'O que desejaríamos era limitar ao máximo, mas mantemos o diálogo', diz o ministro da Saúde"

- "Guerra - Lula recusa convite de Putin para visitar a Rússia"

- "200 milhões para modernizar saúde: 'Doente deve ser foco e ter escolha', diz Joaquim Cunha, do HCP"

- "Sociedade Ponto Verde: 'Para reciclar mais temos de usar bolso dos portugueses', diz a presidente da SPV"

- "Livro - A abertura à China por Nixon contada por Henry Kissinger"

- "I Liga - Entre o mérito do Benfica e a resiliência do FC Porto. O campeão é conhecido hoje"

- "Brunch com... Carlos 'Nico' Nicolía, capitão de hóquei do Benfica. Um campeão que gostava de ter sido arquiteto e descobriu a sua vocação como pai"

- "Oliver Ropke: 'Temos de nos certificar de que a Inteligência Artificial estará sempre ao serviço das pessoas'"

Correio da Manhã:

- "Lei seca no Marquês com alerta vermelho"

- "Bispo defende padres homossexuais"

- "Vizela 1 - Sporting 2. Sporting diz adeus com vitória"

- "Sintra. Criança morre em queda do 12.º andar"

- "Na Relação Sócrates sofre nova derrota"

- "Tribunal devolve pensão milionária a Manuel Pinho"

- "Telecomunicações. Chineses afastados da rede 5G"

- "Médico acusado de violar pacientes continua no ativo"

O Jogo:

- "Hoje é dia de festa. Águias partem na frente, mas dragões, a dois pontos, mantêm fé no título"

- "Ciclismo. Uma roda no pódio e outra no sonho"

- "Vizela 1 - 2 Sporting. Leão dá a volta e vai de férias"

- "Rio Ave - Famalicão. Empate com turbulência na despedida"

A Bola:

- "Hoje há mesmo campeão. Último sprint"

- "Ciclismo. João Almeida ainda sonha ganhar o giro"

- "Vizela 1 - 2 Sporting. Vitória na despedida de Ugarte"

Record:

- "Saída limpa. Sporting acaba época com vitória"

- "Benfica e FC Porto decidem hoje quem é o campeão. Chegou o dia"

- "Benfica - Santa Clara. Schmidt: 'Merecemos o título'"

- "FC Porto - V. Guimarães. Conceição: 'Sim, acredito'"

- "Almeida ainda sonha cor-de-rosa. 'Só é impossível até acontecer'

- "Basquetebol. Leão arrasa e vai à final"