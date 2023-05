Governo investe mais 4 milhões de euros no combate ao abandono no ensino superior

O Governo vai investir mais quatro milhões de euros no programa de combate ao insucesso e abandono no ensino superior e a segunda fase de financiamento destina-se às instituições de Lisboa, Algarve, Açores e Madeira.

A verba para a segunda fase do Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior foi anunciada hoje pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) que, em comunicado, explica que o montante "destina-se a apoiar iniciativas de combate ao abandono e insucesso no ensino superior".

Desta vez, serão financiadas iniciativas desenvolvidas por instituições de ensino superior, públicas e privadas, da Área Metropolitana de Lisboa, Algarve, e regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Na primeira fase, concluída no início do ano, foram financiadas 24 instituições, em cerca de 6,6 milhões de euros, das chamadas regiões de convergência (Norte, Centro e Alentejo), uma vez que o financiamento era garantido pelo Fundo Social Europeu, através do Programa Operacional Capital Humano.

"Nesta segunda fase, o Governo pretende continuar a estimular o desenvolvimento de mecanismos de apoio à integração académica dos novos estudantes e à promoção do seu sucesso, através da adoção de práticas inovadoras de ensino, aprendizagem e avaliação e pelo fortalecimento das práticas de autoaprendizagem e de trabalho em equipa", refere o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Destinada, sobretudo, aos alunos inscritos pela primeira vez no ensino superior, o executivo sublinha que se trata de uma "iniciativa sem precedentes na promoção do sucesso académico e no combate ao abandono".

"Apesar de Portugal ter taxas de abandono e de insucesso abaixo da média da OCDE, o MCTES considera prioritário estimular a qualidade e a relevância das aprendizagens no ensino superior", acrescenta o comunicado.

O lançamento do aviso de financiamento será apresentado hoje num seminário dedicado ao tema "Sucesso académico e prevenção do abandono no Ensino Superior", que se realiza no Instituto Politécnico de Setúbal.

Na sessão, serão apresentados vários projetos financiados na primeira fase do programa, bem como os resultados dos projetos de predição do abandono e insucesso com Inteligência Artificial, desenvolvidos nas universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro, Porto e Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Estarão também presentes a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira.