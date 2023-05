Polícia Judiciária dá como cumpridas as diligências solicitadas pelas autoridades alemãs

No seguimento do comunicado de 22 de Maio de 2023, a Polícia Judiciária informa que foram dadas como cumpridas as diligência solicitadas pelas autoridades alemãs, através de um pedido de cooperação internacional, de que resultou a recolha de algum material que irá ser sujeito às competentes perícias.

A operação decorreu sobre coordenação da Polícia Judiciária, que envolveu investigadores, peritos de criminalística e pessoal da segurança.

Os trabalhos tiveram a participação das autoridades alemãs ( BKA) e contaram com a presença de autoridades britânicas (MPS).

Contou ainda com a colaboração do Comando de Faro da Guarda Nacional Republicana em várias valências, bem como do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve e do Município de Silves, no que respeita à logística necessária ao desenvolvimento dos trabalhos.

Salvaguardados que foram os interesses da investigação ainda em curso em Portugal, o material recolhido será entregue às autoridades alemãs.