Aeroporto de Genebra encerrado uma hora devido a protesto climático

O aeroporto de Genebra encerrou hoje para voos, durante uma hora, após ativistas do clima invadirem uma feira de jatos particulares numa pista próxima, algemando-se ao trem de aterragem, sendo 80 detidos, segundo a polícia da cidade.

O protesto envolveu cerca de 100 ativistas de 17 países e grupos, incluindo Greenpeace, Scientist Rebellion, Stay Grounded e Extinction Rebellion, que interromperam a Convenção e Exposição Anual de Aviação Executiva Europeia, um dos principais eventos do setor, que decorre esta semana.

Imagens de vídeo, a que a Associated Press (AP) teve acesso, mostram manifestantes de coletes amarelos derrubando uma cerca de arame enquanto a polícia tenta atacá-los ou afastá-los com gás pimenta, ouvindo-se um alarme. Outros, chegando de bicicleta e segurando escadas, escalam uma cerca numa área separada e com menos segurança para aceder à pista.

Uma vez dentro da pista, os manifestantes colaram etiquetas de advertência nos aviões com mensagens como "Jatos particulares queimam o nosso futuro" ou gritavam "Justiça climática!"

Sandy Bouchat, porta-voz do aeroporto de Genebra, explicou que, por motivos de segurança, o aeroporto foi temporariamente fechado para voos de ida e volta, durante cerca de uma hora, e que sete voos foram desviados e outros atrasados.