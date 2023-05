Vulcão Etna em erupção e a expelir nuvem de cinzas sobre a Catânia

O vulcão italiano Etna, o mais ativo da Europa, voltou hoje a entrar em erupção, expelindo uma nuvem de cinzas sobre a cidade nas suas encostas, Catânia, obrigando à suspensão do tráfego no aeroporto por razões de segurança.

"Devido à atividade eruptiva do Monte Etna e à queda de copiosas cinzas vulcânicas sobre o pavimento do aeroporto, as operações de voo estão suspensas até ao restabelecimento das condições de segurança", anunciou a direção do aeroporto em comunicado.

O Etna está atualmente a sofrer uma das suas erupções, que frequentemente cobrem de cinzas as cidades sicilianas circundantes.

Estas últimas só podem ser controladas com recurso à tecnologia, uma vez que a cratera do vulcão, com cerca de 3.300 metros de altura, permanece encoberta por nuvens, devido à tempestade que assola atualmente a ilha da Sicília.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) confirmou a nova erupção, cujos estrondos foram ouvidos nas localidades de Adrano e Biancavilla, na sua vertente sudoeste, direção em que a nuvem se dispersou.

Os tremores registaram um "nível elevado" já às 07:20 locais (06:20 em Lisboa) e a erupção provocou uma chuva de cinzas em Catânia.