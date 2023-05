Marcelo Rebelo de Sousa convoca conferência de imprensa para as 14 horas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou a comunicação social para uma conferência de imprensa, a se realizar esta tarde, pelas 14 horas. A informação está a ser avançada pela CNN Portugal e pela Renascença, indicando que a mesma vai decorrer no Jardim do Buxo, no Palácio de Belém.

Esta deverá ser uma curta declaração, visto que o Marcelo Rebelo de Sousa tem agendada, para as 14h30, a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional.

Esta declaração surge após as recentes polémicas em torno da comissão de inquérito à TAP, em que as versões de João Galamba e de António Costa não coincidem, o que já motivou a Iniciativa Liberal a requerer a presença do Primeiro-ministro para esclarecimentos à comissão.