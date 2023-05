Conheça os destaques dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Viúva espera há 25 anos por indemnização. Não recebeu nada e ainda teve de pagar as custas judiciais"

- "1.º de Maio com novas leis do trabalho"

- "Encontrada morta e seminua à porta de casa"

- "Transferências. Engano do Fisco com reembolso do IRS"

- "Desaparecida há 16 anos. Manta pode desvendar mistério de Maddie"

- "Benfica. Bah avança para o duelo com o Braga"

- "Primeira reação. Costa diz que não chamou o SIS e defende Galamba"

- "Pasteleira. Barão da droga mostra-se em vídeo"

- "Liderança absoluta. CMTV cresce 25% no melhor abril de sempre"

Público:

- "Um quarto do ensino superior não tem canais de denúncia de assédio"

- "1.º de Maio: UGT e CGTP admitem avanços, mas prometem mais luta. Confrontos violentos em Paris"

- "Lisboa e Porto: Concursos para dirigentes no fisco ainda estão na gaveta"

- "Báltico: Europa fecha-se à imigração com muros e transferências"

- "Agricultura: Calor deve causar quebra na produção de azeite"

- "Brasil: Comissão parlamentar começa a investigar insurreição"

- "Estudo nas cadeias: Mulheres que mataram companheiros dizem que foram vítimas de violência doméstica"

- "Andrea Ammon: 'Já existe uma situação verdadeiramente grave: a resistência antimicrobiana'"

Jornal de Notícias:

- "Mais de metade das câmaras abdica de receita do IRS"

- "Gerações unidas contra a pobreza: Milhares saem à rua no 1.º de Maio para exigir trabalho digno"

- "Marcelo abre a porta à remodelação do Governo e resiste aos apelos à dissolução"

- "Coimbra: Empresário tenta matar mulher e dois homens e falha suicídio"

- "BES Quase nove anos depois ainda nem se sabe quem vai a julgamento"

- "Porto: Instituto da Mobilidade sem plataforma elevatória para deficientes"

- "Liga: Taremi aquece luta pelo título de melhor goleador"

Diário de Notícias:

- "Saúde: 'Há objetores que recusam até tirar sangue a quem aborta'"

- "Reportagem na Síria: Quando um sismo se junta a 12 anos de guerra"

- "CGTP cansada de 'medidazinhas'. UGT promete 'mobilização' e 'luta'"

- "TAP: Costa diz que não foi informado de ação do SIS. PR pede 'boa política'"

- "Estudo: Três em cada dez portugueses veem a sua carteira a melhorar daqui a um ano"

- "Defesa: Marinha aposta em grande para se impor nas funções de guarda costeira"

- "Literatura: Filipe I, o rei que Portugal escolheu ignorar"

- "DeSantis vs Disney: A guerra entre o governador e o parque de diversões"

Inevitável:

- "Inquestionável: Sem mão-de-obra não se fazem milagres"

- "Remodelação ou novo Governo à vista"

Negócios:

- "Arrendamento forçado arrisca violar Constituição"

- "Dona alemã da Floene quer rede de gás em todo o país"

- "António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal: 'Queremos alterações à nova lei das startups'"

- "Polémica: Caso Galamba passa a 'matéria muito sensível de Estado'"

- "Influência libanesa em Angola é grande e silenciosa"

- "10 perguntas e respostas sobre a nova emissão do Benfica"

- "Legislação: Travão a 'outsourcing' vai colocar despedimentos em causa?"

O Jogo.

- "'Hoje, talvez me recandidatasse', Pinto da Costa. Presidente remete decisão final para mais tarde, mas dá sinal de pretender continuar"

- "'As nossas hipóteses são muitas', Taremi acredita na ultrapassagem às águias em cima da meta"

- "Benfica. Cérebros do Seixal no comando"

- "Sporting. Leão quer ter 80% de Edwards"

Record:

- "Sporting. Jean Lucas mais barato. Mónaco aceita baixar preço do médio"

- "'Se fosse hoje talvez me recandidatasse', Pinto da Costa admite ir a votos em entrevista a TV sul-africana"

- "Benfica. Otamendi tanto águia como dragão"

- "Moto GP. Miguel Oliveira com fratura"

A Bola:

- "Schmidt quer final perfeito. Benfica com 4 pontos de vantagem e 4 jornadas para jogar"

- "Águias tentam seduzir Kamada com contrato de longa duração"

- "Sporting. 'Jean Lucas é muito parecido com Matheus Nunes', diz Marçal, ex-companheiro do médio brasileiro no Lyon"

- "FC Porto. 'Temos boas hipóteses de chegar ao título', garantia de Taremi"