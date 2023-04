Celebrações e manifestações do 25 de Abril em destaque nos jornais do dia seguinte

Bom dia. Neste dia 26 de Abril, os jornais nacionais dão destaque ao que se passou ontem, embora muitas outras notícias sejam relevadas nas capas, foram as celebrações de ontem, bem como as manifestações associadas ou aproveitando o 25 de Abril, que mais se notam.

No Público:

- "25 de Abril. Ameaça do populismo marca discursos, Marcelo diz que há 'esperança'"

- "Cravos, abraços, negócios. Os dias de Lula em Portugal"

- "Remuneração máxima de Certificados de Aforro deverá prolongar-se até 2025"

- "Casa Branca. Biden anuncia recandidatura para 'acabar' o que começou"

- "Futebol. Banheirense, um clube em que a voz das mulheres é lei"

No Correio da Manhã:

- "Vítima de erro em cirurgia no Algarve. Homem mutilado em operação simples"

- "Processo arrisca prescrição. Sócrates passeia na Ericeira enquanto 'Marquês' se arrasta"

- "'Mulher lésbica'. Mariana é mais uma política a assumir a homossexualidade"

- "Em Portugal. Inflação e impostos comem salários"

- "Benfica. Schmidt exige mais de Rafa e João Mário"

- "Famalicão-FC Porto. Sérgio ainda sonha com dois títulos"

- "Taça de Portugal. SP Braga garante lugar no Jamor"

- "25 de Abril. 'Papelão' em S. Bento na volta do Brasil"

- "Natalidade aumenta. Maternidades sem resposta para mais nascimentos"

- "Temperaturas altas. Terceira onda de calor em abril"

- "Leiria. Agressor com quatro filhos viola e sequestra"

No Jornal de Notícias:

- "Marcelo pede desculpa em nome de Portugal. Visita de Lula da Silva ao Parlamento marcada pelo tema da colonização. Presidente brasileiro ignora protestos"

- "Santos Silva lança farpas e defende estabilidade. Presidente da Assembleia da República dá 'ralhete' ao Chega"

- "Milhares na rua celebram Abril e exigem melhores condições de vida"

- "Limpeza de listas liberta médico de família para 10 mil pessoas por mês"

- "Autoridade de saúde alerta para atrasos na vacinação de bebés até um ano"

- "Braga 2-2 Nacional. No Jamor à espera de F. C. Porto ou Famalicão"

- "Odivelas. Mulher morta com garrafa partida por não partilhar vinho"

- "Maia. Multas nos parcómetros geram dívidas de milhares de euros"

- "EUA. Joe Biden recandidata-se contra 'extremismos' de Trump"

- "Pessoas. Tony Carreira garante que conviveu com fãs em cruzeiro polémico"

No Diário de Notícias:

- "Marcelo e Santos Silva trocam recados sobre eleições antecipadas.

-"Lula herói, Lula vilão e a oposição que Ventura promete que 'vai continuar'

- "Manoel Caetano e Luiz Carlos da Rocha, dois primos com legado político"

- "Ordem dos Médicos abre canal para denúncias anónimas"

- "Revisão do Licenciamento Zero. Moradores de bairros históricos querem mais controlo de bares na Bica e no Bairro Alto"

- "Dulce Neto, presidente do STA: 'Há 12 recursos pendentes de decisão do Tribunal Arbitral do Desporto. Não é muito'"

- "Estados Unidos. Candidatura de Biden é oficial e o primeiro adversário a abater é a apatia"

- "Festival de cinema. O IndieLisboa chegou e traz trunfos como João Canijo para mostrar na tela"

- "Exportações. Industriais da madeira apostam nos EUA para chegar a vendas recorde"

No Negócios:

- "Metal vende como nunca e abre apetite de fundos"

- "Ajudas à banca ainda pesam 459 milhões"

- "Ignacio de la Torre, economista-chefe da Arcano: 'Inflação causada por margens de lucro não é sustentável'"

- "Greenvolt faz parceria com a Bluefloat para as eólicas 'offshore'"

- "'Palavra é do povo', lembra Marcelo"

- "Sustentabilidade 20|30. Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto: 'O nosso Estado social funciona como um Estado bombeiro'"

- "Parlamento. A receita da oposição para o Programa de Estabilidade"

- "Aforro. Ações geram rombo nos certificados de reforma"

No Record:

- "Sporting. Capitães por Amorim. Históricos defendem continuidade do técnico"

- "Benfica. João Mário mantém penáltis. Falhou três dos 15 que bateu"

- "Famalicão-FC Porto. 'Gostamos de jogos de grande pressão', Sérgio Conceição não fará poupanças a pensar no campeonato"

- "Taça de Portugal. SP Braga-Nacional (2-2). Guerreiros no Jamor"

- "Hóquei em patins. Dragão apaga Luz"

- "Nadador olímpico de 1952 luta contra despejo. Fernando Madeira tem 91 anos e vive no local desde 1960"

No A Bola:

- "'Neres cai pouco porque ainda jogou na rua', Valdo não poupa elogios ao homem do momento no Benfica"

- "Fulham chama Grimaldo"

- "Todos adoram o Manel. Homenagem ao eterno capitão leonino juntou grandes figuras do futebol"

- "Sporting. Pedro Gonçalves na luta por a Bola de Prata"

- "Famalicão-FC Porto. 'Sentimo-nos bem nos jogos decisivos', Sérgio Conceição"

- "SC Braga-Nacional (2-2). Guerreiros no Jamor"

E no O Jogo:

- "Famalicão-FC Porto. 'Temos dois títulos para conquistar', Sérgio promete máxima motivação em todas as provas: segue-se a meia-final"

- "Braga-Nacional (2-2). À espera no sofá do Jamor"

- "Fulham ataca Grimaldo"

- "Sporting. Pote aponta ao prémio de rei do golo"

- "Ciclismo. Maurício consagrado em Paredes"