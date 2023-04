Atrasos nos reembolsos e menos descontos no IRS em destaque na imprensa

Bom dia. Além de outros temas na revista de imprensa desta quinta-feira, 27 de Abril de 2023, há um tema mais evidente que outros, o IRS, uma vez que estamos na altura da declaração e em que os primeiros estarão (deviam estar) a receber o reembolso. Há descontos e contas a fazer, num processo sempre 'bicudo'.

Na revista Visão:

- "Na cabeça de Marcelo. Está preocupado com a radicalização do discurso político"

- "Crise política. Os calendários, os cálculos e as linhas vermelhas"

- "Memória. As relações tensas entre os chefes de Estado e os partidos de origem"

- "Sócrates. Como Ivo Rosa paralisou a 'Operação Marquês'"

- "Recurso fica 18 meses na gaveta. Crimes à beira da prescrição"

- "Especial caminhadas. 12 trilhos para descobrir Portugal"

- "Imobiliário. A busca por casas acessíveis"

Na revista Sábado:

- "Os segredos para uma alimentação saudável"

- "Luís Montenegro. Como age nos bastidores e quem ajuda o líder do PSD"

- "Camila. De vilã e eterna amante de Carlos a rainha de Inglaterra"

- "Livro polémico da Comunidade Judaica do Porto. Judeus acusam 'elites portuguesas decadentes' de os quererem destruir"

No Correio da Manhã:

- "Atraso no reembolso do IRS. Declarações mais tempo no estado 'certa'. Ultrapassado prazo médio de 17 dias"

- "Benfica. Schmidt com tudo em Barcelos"

- "Famalicão-FC Porto (1-2). Lançados para o Jamor"

- "CM revela novas imagens. Agente da PSP assassinado levou pontapés na cabeça"

- "Partidos em reflexão. Protesto do Chega pode chegar a tribunal"

- "Tem 66 nomes. Institutos religiosos recebem lista de abusadores"

- "Casos disparam. Cinco queixas por dia contra médicos"

- "12 hipóteses. Possíveis locais do novo aeroporto conhecidos hoje"

No Público:

- "Pais com bebés em casa até aos nove meses vão ter mais apoio do Estado"

- "Estados Unidos. Idade dos candidatos é um tema tão velho como o país"

- "Vítimas ganham linha telefónica, mas ficam sem 'via verde' no SNS. Abusos sexuais. Rute Agulhas lidera Vita"

- "Regras do défice. Cedência de Bruxelas não convence Alemanha"

- "Assédio na academia. Boaventura mostra emails, ativista reitera queixa"

- "Constitucional. Novo presidente do TC escolhido após 17 horas de reunião"

- "Executivos. Portugal tem mestrados de topo, mas a maioria dos diplomados vai-se embora"

No Jornal de Notícias:

- "Supremo recusa rever sentenças em que os metadados foram usados para condenar arguidos"

- "Famalicão 1-2 F. C. Porto. Dragões lançados para a final"

- "Descarga ilegal pinta de branco a foz do Ave"

- "Matosinhos. Limpeza de solos contaminados da Petrogal sem data"

- "França. Rapaz mata menina e deixa corpo em saco do lixo"

- "Igreja paga tratamentos psicológicos a vítimas e abusadores sexuais"

- "Parlamento. Chega excluído de viagens oficiais ao estrangeiro"

- "IRS. Famílias com três ou mais filhos vão descontar menos"

- "Ucrânia. Zelensky uma hora ao telefone com presidente chinês"

- "Cinema. Indie Lisboa faz 20 anos a olhar para o futuro"

No Diário de Notícias:

- "Aeroporto de Lisboa. Governo já transferiu 2,3 milhões para novos estudos"

- "Entrevista Pedro Strecht: 'Esperava que os bispos fossem mais frontais' nos casos de abusos sexuais"

- "Teatro: 'Há sempre vontade de ver Tennessee Williams, como acontece com Shakespeare ou Molière'"

- "Preço do gás natural subiu 64%. Fatura disparou em Portugal no segundo semestre. Aumento em Espanha e na UE foi metade"

- "TC já tem novo presidente. José João Abrantes foi eleito juiz por indicação do PS no Parlamento"

- "Queixas a crescer. Casos de assédio moral no trabalho preocupam médicos. Sindicato lança guia para identificar situações e vias de apoio"

- "Novas regras. Bruxelas quer forçar Portugal a baixar dívida com cortes na despesa durante décadas"

- "Alterações no trânsito. Comerciantes assustados com obras pedem apoio a Moedas"

- "Diplomacia. Pequim corrige rumo e Xi Jinping retoma diálogo com Zelensky"

No Negócios:

- "IRS. 131 mil famílias vão descontar até menos 76 euros por mês"

- "Taxa efetiva com ligeiro aumento. Só 58% dos agregados paga imposto"

- "36,4% do montante entregue concentra-se em escalões mais baixos"

- "Despesa com não residentes ultrapassou os mil milhões"

- "Salários e pensões respondem por 90% do valor liquidado"

- "Governo propõe uma nova licença partilhada paga a 90%"

- "Bruxelas faz 'festa' com novas regras"

- "Entram 209 milhões nos fundos em 3 meses"

- "Regulação. AdC avalia juridicamente subvenção de ex-presidente"

- "Lei Laboral. Advogados criticam travão a serviços externos"

No A Bola:

- "Ataque a Kamada. Benfica bem posicionado para contratar médio internacional japonês"

- "Benfica. Schmidt segura Rafa"

- "Sporting. Paulinho pronto para o dérbi"

- Sporting. Neto fica mais um ano"

- "Famalicão-FC Porto (1-2). Dragão com um pé no Jamor"

- "António Silva é o central mais promissor do mundo!"

No Record:

- "Ataque final a Kamada. Rui Costa empenhado em satisfazer pedido de Schmidt"

- Atl. Madrid e ingleses de olho. Há forte concorrência pelo japonês que acaba contrato"

- "Sporting. Bragança com princípio de acordo"

- "Famalicão-FC Porto (1-2). Dragão quase no Jamor"

- "Inglaterra. Man. United-Cheslsea (4-1). Rúben e Bernardo golearam no jogo do ano"

E no O Jogo:

- "Famalicão-FC Porto (1-2). Taça de Portugal. Fúria espanhola"

- "Marcano tornou-se o defesa mais goleador da história dos dragões e Martínez certificou triunfo que deixou equipa lançada rumo ao Jamor"

- "Benfica. Kamada tem via aberta na Luz"

- "Sporting. Drible de Jean Lucas é mais-valia"

- "Braga. Arsenal reforçado na luta pelo título"

- "GP O Jogo/Leilosoc. Maurício é herói a 14 mil quilómetros de casa: 'Ouço o meu nome na estrada e fico muito feliz'"