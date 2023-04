Sondagem que mostra viragem dos eleitores à direita é destaque principal nos jornais

Bom dia. Entre as principais notícias desta segunda-feira, 24 de Abril de 2023, nos jornais nacionais revele uma sondagem que mostra o PSD a obter a maioria das intenções de voto dos eleitores, por troca com o PS. Os jornais também destacam o campeonato nacional e o regresso às vitórias do Benfica, entre outros.

No Público:

- "Apoio do Estado à compra de carros elétricos em 2023 continua parado"

- "50 anos do PS. Protestos perturbam festa no Porto. Dissolução? Costa pede respeito pela 'vontade popular'"

- "Fiocruz. Gigante da inovação na saúde no Brasil quer abrir filial em Portugal"

- "Futebol. Benfica repõe vantagem sobre o FC Porto com triunfo nervoso"

- "Dívida. Estado deve 189 milhões de euros à Azul por causa da TAP"

- "Justiça. Efetivo da PJ para combate à corrupção cresceu 40%"

- "Camões. Chico Buarque recebe hoje o prémio que Bolsonaro não lhe quis dar"

- "Violência e morte no Sudão. Confrontos 'ininterruptos' em Cartum levam Ocidente a retirar os seus diplomatas"

- "Ativismo nas ruas e nas redes. Como se organizam os novos movimentos cívicos que a crise da habitação fez nascer"

No Correio da Manhã:

- "Disparam tentativas de fraude. Golpe com falsas contas da luz"

- "Referência de multibanco enviada para telemóvel"

- "EDP alerta para mensagem fraudulenta"

- "Benfica-Estoril (1-0). Bailado de Neres contra a crise"

- "Segurança reforçada protege Lula"

- "Alcoolizado. Condutor alega doença por acusar 1,482 g/l"

- "Garagem do dragão. Varandas exige 6 mil Euro a Sérgio e Baía"

- "FC Porto. Capitão Pepe renova contrato aos 40 anos"

- "Igreja Católica. Missa de perdão frente a painel de padre predador"

- "No Porto. Assassinado à pedrada por defender mulher"

- "Restaurante. Patrão esfaqueia empregado"

- "Emigrante ganha. Novo banco paga burla de gerente"

No Jornal de Notícias:

- "Portugal nunca teve tantos estrangeiros a poder votar"

- "Grito de alívio. Águias voltam aos triunfos e mantêm vantagem de quatro pontos para os dragões"

- "Iniciativa Liberal. Militantes da ala conservadora contestam políticas identitárias e batem com a porta"

- "Sondagem da Aximage para JN, DN e TSF. PSD passa PS, mas maioria ainda depende do Chega"

- "Costa: 'Quem quer democracia forte respeita os mandatos'"

- "F.C. Porto. Veterano Pepe estende contrato até 2024"

- "Sporting. Amorim faz 'mea culpa' sobre seca de títulos"

- "Pasteleira. Traficantes usavam casas camarárias vazias"

- "Coimbra. Empresários receiam que obras afastem fãs dos Coldplay"

No Diário de Notícias:

- "Eleições antecipadas? 'Há um mandato por cumprir', responde PM"

- "Cimeira luso-brasileira. Portugal é 'porta de entrada' que exporta emoção para o Brasil"

- "Sondagem DN/JN/TSF - PSD ultrapassa PS nas intenções de voto"

- "Gilles Lipovetsky: 'Hoje o primeiro valor é o eu. Isso fragiliza as democracias, mas também as reforça'"

- "SNS. Governo tem dois meses para discutir grelhas salariais com médicos ou o 'acordo será difícil'"

- "Educação. Atraso no concurso de professores ameaça arranque do próximo ano letivo"

- "I Liga. Benfica regressa às vitórias e Estoril continua em risco de descer à segunda"

No Negócios:

- "Mais-valias das vendas de 2022 também terão benefícios em IRS"

- "Conversa Capital. José Manuel Diogo: 'TAP é eixo fundamental entre Portugal e Brasil'"

- "Terminais portuários de Lisboa vão a concurso no próximo ano"

- "Faltam páginas ao novo manual cripto europeu"

- "Despesa cede mais que a média do euro"

- "Investidor Privado. Telefone, água e luz. Quando os atrasos custam dinheiro"

- "Mobilidade. Autocarros elétricos da Oceântia rumam a Lanzarote"

No A Bola:

- "Benfica-Estoril (1-0). Capitão de Abril. Benfica volta às vitórias com golo de Otamendi"

- "'Faltam cinco jogos, há que ganhar quatro', Roger Schmidt"

- "V. Guimarães-Sporting. 'A minha vontade não mudou', Rúben Amorim assume querer continuar"

- "FC Porto. Pepe até aos 41"

No Record:

- "Benfica-Estoril (1-0). Alívio. Águia volta a sorrir com vitória magra mas justa"

- "V. Guimarães-Sporting. 'Falhamos redondamente', Amorim volta a não garantir continuidade"

- "FC Porto. Pepe até aos 41 anos"

- "Andebol. Encarnados da luta pelo título"

E no O Jogo:

- "Benfica-Estoril (1-0). Águia já come. Golo de capitão tira líder dos cuidados intensivos e põe fim ao jejum de vitórias"

- "FC Porto. Pepe tem selo de garantia até aos 41"

- "'Rui Costa foi o delfim de Vieira', queixa dos encarnados não surpreende Pinto da Costa"

- "V. Guimarães-Sporting: 'Quem me quiser terá de pagar', Amorim admite fracasso e coloca ma mesa todos os cenários, até a saída"

- "Braga. Revolução em abril com a liga no pensamento"

- "Andebol. Triunfo clássico mantém dragão na rota do título"