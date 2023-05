Marcelo cancela conferência de imprensa que tinha marcado esta manhã

O Presidente da República já não vai falar ao País. Marcelo Rebelo de Sousa cancelou a conferência de imprensa que tinha agendado hoje, para as 14 horas. Segundo a CNN Portugal, a justificação é "falta de tempo".

O PR participou numa cerimónia militar, esta manhã, que terá demorado mais do que o inicialmente previsto e, tal como o DIÁRIO já tinha avançado, pelas 14h30 tem reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, ao qual preside. Segue-se a reunião semanal com António Costa.