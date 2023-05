Marcelo Rebelo de Sousa sublinha "valor inestimável" da língua portuguesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou hoje "o valor inestimável" da língua portuguesa a propósito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, data que coincidiu com a entrega do Prémio Camões à escritora moçambicana Paulina Chiziane.

"No Dia Mundial da Língua Portuguesa, em que o Prémio Camões é entregue à escritora moçambicana Paulina Chiziane, o Presidente da República sublinha o valor inestimável da nossa língua, lembra que a partilhamos com mais de 260 milhões de falantes espalhados pelo mundo e que é também língua oficial dos países da CPLP", lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República.

"Celebramos uma língua generosa que acolhe uma incalculável diversidade de vozes, uma língua de cultura que todos usamos para falar, escrever, ler, estudar, pensar, criar e comunicar", conclui a nota.

A escritora moçambicana Paulina Chiziane recebeu hoje o Prémio Camões, atribuído em 2021, numa cerimónia realizada no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

Aquando da atribuição do prémio, o júri, que elegeu por unanimidade a escritora moçambicana, justificou a escolha com a "sua vasta produção e receção crítica, bem como o reconhecimento académico e institucional da sua obra".

Paulina Chiziane nasceu em Manjacaze, Moçambique, em 1955. Estudou Linguística em Maputo. Atualmente, vive e trabalha na Zambézia.

Instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988, e entregue pela primeira vez no ano seguinte, o Prémio Camões é o galardão de maior prestígio da língua portuguesa.

De caráter anual, presta homenagem a um escritor que, pela sua obra, contribua para o enriquecimento e projeção do património literário e cultural de língua portuguesa.

A data de 05 de maio foi oficialmente estabelecida em 2009, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas.

Em 2019, a 40.ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) decidiu proclamar 05 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, tornando-se a sexta língua do mundo com esse estatuto.

Este ano, a comemoração realiza-se sob o lema "Realidades, Desafios e Oportunidades no Espaço da Língua Portuguesa: Literacia, Ciência, Cultura e Economia".

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.