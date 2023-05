Pelo menos quatro mortos em ataque contra coluna dos EUA no sul da Nigéria

Pelo menos quatro pessoas foram mortas na terça-feira no sul da Nigéria durante um ataque de homens armados não identificados a uma coluna de uma delegação diplomática dos Estados Unidos da América (EUA), anunciou hoje a polícia nigeriana.

"Os atacantes mataram dois agentes da Força Móvel da Polícia (PMF, na sigla em inglês) e dois funcionários do consulado", disse o porta-voz da polícia do estado de Anambra, Tochukwu Ikenga, citado pela imprensa local.

De acordo com Tochukwu, o ataque começou por volta das 15:30 locais (mesma hora em Lisboa) na estrada que liga as cidades de Atani e Osamale.

Os atacantes "queimaram depois os cadáveres e os veículos", acrescentou o porta-voz.

"Os incendiários e os assassinos, depois de se aperceberem da reação das forças de segurança, raptaram dois polícias e o condutor de um segundo veículo e fugiram", disse ainda.

Tochukwu afirmou que não havia cidadãos norte-americanos na coluna.

O Departamento de Estado dos EUA também confirmou o incidente e disse que está "a trabalhar com os serviços de segurança nigerianos na investigação".

A zona do ataque é um dos redutos do grupo separatista nigeriano Povo Indígena do Biafra (Ipob, em inglês), que as autoridades acusam de ter atacado as forças de segurança, as prisões e as instalações da comissão eleitoral.

O Presidente cessante da Nigéria, Muhammadu Buhari, condenou hoje o ataque e enviou as suas "condolências" às famílias dos mortos, à Embaixada dos EUA e à polícia nigeriana pelo que classificou como um "triste incidente".

Na sua declaração, o Presidente manifestou o seu empenho em deter "os autores dos ataques e levá-los a tribunal".

A tensão na região do Biafra remonta a 30 de maio de 1967, quando, no meio de crescentes tensões étnicas devido a sucessivos golpes de Estado, o governador do leste da Nigéria, Emeka Ojukwu, anunciou a criação da República do Biafra para proteger a etnia Igbo, alvo de massacres no norte do país.

O governo militar nigeriano tentou retomar o controlo pela força, desencadeando uma guerra civil (1967-1970) que causou cerca de dois milhões de mortos, sobretudo devido à fome que assolou a região devido a um bloqueio de dois anos.