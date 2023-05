Sete pessoas mortas e 22 raptadas alegadamente por jihadistas na Nigéria

Sete pessoas foram mortas e 22 terão sido raptadas esta semana em dois ataques alegadamente jihadistas no nordeste da Nigéria, indicaram ontem as autoridades daquela região.

Segundo a agência AFP, três agricultores foram mortos na quinta-feira e 11 pessoas foram raptadas por alegados jihadistas do grupo Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap), no estado de Borno.

Na segunda-feira, 15 pessoas que cortavam madeira desapareceram fora da cidade de Gamboru, uma área onde os jihadistas do Boko Haram são muito ativos.

No dia seguinte, quatro corpos foram encontrados, segundo Umar Kachalla, membro de uma milícia anti-jihadista em Gamboru.

Os jihadistas do Iswap e do Boko Haram frequentemente visam pessoas que vão cortar madeira, pastores, agricultores e pescadores a quem acusam de espiar em nome das forças do governo.