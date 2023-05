Dezenas de foguetes de artilharia disparados de Gaza contra o sul de Israel

Combatentes palestinianos na Faixa de Gaza dispararam hoje dezenas de foguetes de artilharia contra o sul de Israel, na primeira resposta bélica contra os bombardeamentos aéreos israelitas de terça-feira que provocaram a morte de 16 pessoas, incluindo dez civis.

Os disparos a partir da Faixa de Gaza fizeram acionar os alertas de ataque na zona sul de Israel, onde os residentes esperavam uma resposta desde que as forças israelitas efetuaram os primeiros bombardeamentos aéreos na manhã de terça-feira.

Até ao momento, não há informações disponíveis sobre os danos provocados pela resposta armada palestiniana.

Hoje, um avião de combate israelita atingiu Gaza matando pelo menos um palestiniano.

Palestinos lançando foguetes contra cidades israelenses a partir do centro de uma cidade na Faixa de Gaza. Essa tática, amplamente empregada por terroristas, é conhecida como "escudo humano" e impede uma resposta israelense mais direta contra as áreas de lançamento de foguetes. pic.twitter.com/XzKM3TQluu — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 10, 2023

Os bombardeamentos israelitas de terça-feira provocaram a morte de três altos dirigentes do grupo Jihad Islâmica Palestiniana (JIP), além de civis, entre eles mulheres e crianças, e vários feridos.

As Forças Armadas de Israel disseram na terça-feira que tinham sido bombardeadas infraestruturas do JIP no enclave palestiniano junto à costa, no âmbito de uma operação de retaliação contra os foguetes disparados pelos palestinianos na semana passada.

Em outro incidente, ocorrido hoje de manhã, um palestiniano armado disparou contra tropas de Israel na cidade de Qabatiya, no norte da Cisjordânia ocupada.

Múltiplos ataques israelenses decorrendo neste momento contra as posições palestinas de tiro. Aqui vemos ataques israelenses na região de Beit lahiya, no norte da Faixa de Gaza. pic.twitter.com/fafsLgyAB7 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 10, 2023

As tropas de Israel que realizavam uma operação na zona dispararam contra os alegados atacantes palestinianos.

Dois homens morreram e armamento foi apreendido, disse o exército de Israel na Cisjordânia.

De acordo com a agência norte-americana Associated Press (AP), pelo menos 107 palestinianos, metade dos quais combatentes, morreram em confrontos com as forças de Israel na Cisjordânia desde o início do ano.