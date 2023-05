Sobe para 150 número de corpos exumados em terreno de seita cristã no Quénia

O número de corpos exumados num terreno utilizado por uma seita cristã no Quénia subiu para 150, tendo muitas das vítimas morrido de fome, numa ação promovida pelo líder do grupo, entretanto detido, anunciaram as autoridades.

O comissário da polícia na região da Costa, Rhoda Onyancha, disse que mais cinco corpos tinham sido recuperados nas últimas horas, depois de uma segunda ronda de exumações ter começado na área na terça-feira, elevando o número de pessoas resgatadas em Shakahola para mais de 70.

Onyancha sublinhou também que o número de pessoas desaparecidas, que poderiam estar ligadas às atividades da seita, continuou a aumentar e ronda agora as 600, como noticiou o diário queniano "The Nation".

Os principais líderes da seita, liderados por Paul Mackenzie, exortaram os seguidores a jejuar até à morte, com a promessa de que se encontrariam com Jesus Cristo numa nova vida.

O Presidente do Quénia, William Ruto, descreveu Mackenzie, que pode vir a ser acusado de terrorismo, como um "criminoso terrível".