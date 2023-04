Sobe para 110 número de mortos devido a jejum promovido por seita no Quénia

As autoridades do Quénia elevaram para 110 o número de mortos devido a um jejum promovido por uma seita cristã no sul do país, após terem localizado mais corpos em valas comuns.

O balanço anterior das autoridades quenianas indicava 103 mortos.

De acordo com as autoridades locais, a seita cristã está localizada na aldeia de Shakahola, no condado de Kilifi, e é liderada por Paul Mackenzie, que foi detido em meados de abril juntamente com outras 13 pessoas.

A Sociedade da Cruz Vermelha do Quénia já começou a trabalhar para tentar localizar cerca de 210 pessoas, incluindo 110 crianças, que foram dadas como desaparecidas no âmbito das investigações sobre a seita.

Os principais líderes da seita exortam os seus seguidores a jejuarem até à morte, com a promessa de que se encontrarão com Jesus numa nova vida.

O Presidente do Quénia, William Ruto, chegou mesmo a acusar o líder da seita de ser um "terrível criminoso".