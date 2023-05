Arcebispo de Cantuária considera "moralmente inaceitável" lei da imigração britânica

O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, criticou hoje a proposta de lei do governo britânico para atender ao aumento de travessias de imigrantes do Canal da Mancha, considerando-a uma política "isolacionista, moralmente inaceitável e politicamente impraticável".

Numa rara intervenção no parlamento, na Câmara dos Lordes, o líder da Igreja de Inglaterra expressou oposição à legislação que diz reduzir "drasticamente" a capacidade de os imigrantes procurarem asilo no Reino Unido e esta "solução de curto prazo" corre o risco de causar "grandes danos" à reputação do Reino Unido.

A legislação proposta proíbe pedidos de asilo por quem chegue ao Reino Unido por meios não autorizados e obriga as autoridades a deter e deportar refugiados e migrantes "para o seu país de origem ou para um terceiro país seguro".

Justin Welby, que também é o chefe espiritual das igrejas anglicanas, e presidiu sábado à coroação do rei Carlos III, lembrou que as proteções internacionais para refugiados "não são obstruções inconvenientes para contornar qualquer meio legislativo necessário".

O arcebispo destacou como errado que o Reino Unido deixe a responsabilidade de acolher refugiados para outros países, muitas vezes mais pobres.

"Claro que não podemos aceitar todos e nem deveríamos, mas esta proposta de lei não faz sentido algum em relação à natureza global e de longo prazo do desafio que o mundo enfrenta", afirmou Justin Welby.

O governo da Grã-Bretanha instou a Câmara dos Lordes a apoiar o projeto de lei que "destina-se a atender à vontade do povo britânico", defende.

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak prometeu "parar os barcos" que transportam requerentes de asilo através do Canal da Mancha, tendo disso feito um dos principais focos do mandato.

"Não há nada de compassivo em permitir que pessoas vulneráveis morram no Canal", explicou o porta-voz de Rishi Sunak, Max Blain, reforçando que o governo "defenderá com firmeza" esta lei da imigração.

No ano passado, mais de 45.000 pessoas, muitas em fuga de países como o Afeganistão, Irão e Síria, chegaram à Grã-Bretanha em pequenas embarcações, contra 8.500 em 2020.

O governo britânico hospedou pessoas que aguardam decisões de asilo em hotéis, o que, segundo as autoridades, custa aos contribuintes britânicos milhões de libras por dia, estando preparar colocar os recém-chegados em acampamentos militares abandonados e numa embarcação atracada na costa sul da Inglaterra.