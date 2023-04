Ministério da Economia com 85% do impacto do ciberataque restabelecido

O Ministério da Economia tem restabelecido 85% do impacto causado pelo ciberataque, que atingiu, de forma parcial, 'sites' de organismos, sem comprometer qualquer informação, adiantou uma fonte oficial.

Neste momento, "85% [do impacto está] restabelecido", adiantou à Lusa fonte oficial do ministério tutelado por António Costa Silva.

A notícia do ciberataque foi hoje avançada pela SIC Notícias e confirmada pela Lusa junto do Ministério da Economia e do Mar.

"Foi um ataque parcial. Alguns 'sites' de organismos tutelados pelo Ministério da Economia foram afetados", referiu a mesma fonte.

Contudo, "não há comprometimento de informação", assegurou.

Na altura, o Ministério da Economia disse ainda que a situação ficaria resolvida até ao final do dia.