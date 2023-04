Real Madrid goleia em Camp Nou e está pela 40.ª vez na final da Taça do Rei

O Real Madrid foi hoje a Camp Nou golear o FC Barcelona (4-0), com um 'hat-trick' de Karim Benzema, e está na final da Taça do Rei de Espanha de futebol pela 40.ª vez, a primeira desde 2013/14.

Na Catalunha, o Real Madrid, que tem 19 títulos, recuperou de uma desvantagem de 1-0 na primeira mão e afastou o eterno rival e também recordista de vitórias na prova (31), marcando presença na final com o Osasuna, que, na terça-feira, deixou pelo caminho o Athletic Bilbau.

A formação da capital espanhola primeiro 'gelou' e depois levou à 'fúria' as mais de 90 mil pessoas que estiveram em Camp Nou à espera do apuramento do FC Barcelona para a final, muito por culpa de Benzema, que assinou os três golos na segunda parte, numa noite quase perfeita para os 'merengues'.

Depois de o brasileiro Vinícius Jr. ter aberto o marcador em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, precisamente com assistência do avançado francês, o Real Madrid partiu para uma inesperada goleada, com Benzema a 'faturar' aos 50, 58 e 81.

Embora tenha confirmado a 40.ª presença na final da Taça do Rei, o Real Madrid não chegava ao jogo decisivo da prova desde 2013/14, precisamente sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, que já saiu e regressou ao clube.

Nessa temporada, o Real conquistou mesmo o título, batendo o FC Barcelona (2-1) no Mestalla, em Valência, com os portugueses Pepe e Fábio Coentrão em campo.

Na final de 06 de maio, em Sevilha, os 'merengues' vão encontrar o Osasuna, equipa que está apenas pela segunda vez nesta fase, depois da estreia em 2004/05, época em que acabou derrotada pelo Bétis.