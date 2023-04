Fiorentina vence em Cremona e tem um 'pé' na final da Taça de Itália

A Fiorentina ficou mais perto da final da Taça de Itália de futebol, ao vencer hoje a Cremonese, fora, por 2-0, na primeira mão das meias-finais da prova, cuja segunda mão se disputa em Florença.

A equipa visitante começou a construir o triunfo aos 20 minutos, quando o avançado brasileiro Arthur Cabral inaugurou o marcador com uma remate de cabeça, a dar o melhor seguimento a um cruzamento bem medido de Cristiano Biraghi.

O destino da partida ficou decidido já na segunda parte, aos 73 minutos, quando o central austríaco do Cremonese Emanuel Aiwu meteu a mão à bola e deu origem a um penálti, que o árbitro, avisado pelo videoárbitro, só assinalou dois minutos depois.

Ainda antes do penálti ser batido, Emanuel Aiwu viu o cartão vermelho por protestar com a decisão do árbitro, deixando a Cremonese a jogar em inferioridade numérica no último quarto de hora.

A Cremonese, atual última classificada da Serie A, estava a ser a grande sensação da Taça de Itália, depois de eliminar o Nápoles, líder do campeonato, e a Roma, de José Mourinho, nos oitavos e nos quartos de final da prova, respetivamente.

A Fiorentina deu assim um passo de 'gigante' rumo à final da Taça, visto que vai jogar a segunda mão em casa, em 27 de abril próximo, e leva dois golos de vantagem.

Na outra meia-final, Inter e Juventus empataram a um golo na terça-feira e vão decidir tudo em Turim, no dia 26 de abril.