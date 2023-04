Traficantes de equipamento militar para a Rússia detidos pela polícia espanhola

Duas pessoas foram detidas pela polícia espanhola por alegado tráfico de equipamento aeronáutico militar para a Rússia desrespeitando o embargo imposto pela União Europeia desde o início da Guerra, foi hoje anunciado.

Os dois suspeitos, um russo e um ucraniano, foram detidos no norte do País Basco durante uma operação das autoridades alfandegárias espanholas para impedir o envio de equipamento militar para a Rússia, segundo o comunicado do Ministério do Interior espanhol.

Segundo a nota, entre os detidos está o líder da rede de tráfico e o carregamento apreendido consistia em "equipamentos para cockpits de aeronaves militares".

Através de um "sofisticado sistema de documentação alfandegária" os traficantes enviavam as mercadorias para países que não estavam sujeitos ao embargo, tendo como destino final a Rússia, adiantaram as autoridades.

A operação das autoridades espanholas decorre desde junho de 2021 depois de uma empresa gerida por dois ucranianos ter sido apanhada a desrespeitar o embargo em vigor ao fazer parte de uma rede de transporte de equipamentos militares para Moscovo.

A União Europeia proibiu as exportações de armas para Moscovo em 2014, depois da anexação russa da Crimeia. Estas sanções endureceram depois da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, tornando-se mais abrangentes.