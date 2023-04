Suspeita de assassínio de 'blogger' militar russo detida pelas autoridades

As autoridades russas anunciaram hoje a detenção de uma jovem suspeita do ataque a bomba que matou no domingo o 'blogger' militar russo Vladlen Tatarsky e feriu mais de 30 pessoas em São Petersburgo.

Os investigadores russos "detiveram Darya Tryopova, suspeita de participação na explosão no café de São Petersburgo" no domingo, anunciou o Comité de Investigação da Rússia na rede social Telegram.

O 'blogger' militar russo e defensor da guerra na Ucrânia Vladlen Tatarsky morreu, no domingo, numa explosão num café em São Petersburgo, disseram autoridades da Rússia.

Mais de 30 pessoas ficaram feridas pela explosão e 10 delas permanecem em estado grave, segundo responsáveis médicos russos.

O Ministério do Interior russo já havia identificado a suspeita como Darya Tryopova, uma moradora de São Petersburgo, de 26 anos, que foi anteriormente detida por participar nas manifestações contra a guerra na Ucrânia.

Os meios de comunicação russos disseram que a bomba estava escondida numa caixa que continha um busto de Tatarsky que a suspeita deu como prenda ao 'blogger' pouco antes da explosão.