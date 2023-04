Putin condecora 'blogger' militar assassinado em São Petersburgo

O Presidente russo Vladimir Putin condecorou hoje a título póstumo o 'blogger' russo Vladlen Tatarsky, assassinado num atentado à bomba cometido no domingo em São Petersburgo.

O decreto presidencial concede a Tatarsky a Ordem ao Valor "pela coragem demonstrada no cumprimento do seu dever profissional".

Vladlen Tatarsky, pseudónimo de Maxim Fomin, morreu e outras dez pessoas ficaram gravemente feridas na explosão de mais de 200 gramas de dinamite, domingo num café que pertence a Yevgeny Prigojin, o chefe do Grupo Wagner.

O artefacto explosivo estaria ocultado num busto que uma mulher entregou ao 'blogger' e que foi ativado por controlo remoto.

"Eu transportei a estatueta que explodiu", declarou hoje a principal suspeita, Daria Trepova, segundo um vídeo do interrogatório divulgado pelo Ministério do Interior após a sua detenção.

O atentado contra o 'blogger' pró-russo recorda aquele que vitimou em agosto Daria Duguina, filha do líder do Movimento Neo Euro-Aasiático Alexandr Dugin, considerado próximo do Kremlin.

Na ocasião, Putin também condecorou postumamente a assassinada com a Ordem ao Valor.

Tatarsky, 40 anos, nasceu na região ucraniana de Donetsk e combateu em 2014 pelos separatistas russófonos contra o Exército de Kiev.

O 'blogger', que tinha mais de 560.000 subscritores no seu canal do Telegram, ficou conhecido em setembro de 2022 quando no Kremlin, após assistir a um discurso do Presidente russo, Vladimir Putin, assegurou: "Vamos derrotá-los a todos [os ucranianos], matá-los a todos, roubaremos todos os que quisermos".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.451 civis mortos e 14.156 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.