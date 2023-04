Artur Soares Dias vai arbitrar 'clássico' entre Benfica e FC Porto

O árbitro Artur Soares Dias vai dirigir o 'clássico' entre Benfica e FC Porto, da 27.ª jornada da I Liga portuguesa, na sexta-feira, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) através do site oficial.

Soares Dias, de 43 anos, da Associação de Futebol do Porto, vai ser coadjuvado pelos árbitros assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto as funções de videárbitro (VAR) ficarão a cargo de Luís Godinho.

Benfica, líder da I Liga, com 71 pontos, e FC Porto, segundo classificado, com 61, jogam na sexta-feira, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.