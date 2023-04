APAV prestou apoio a 78 vítimas na Madeira em 2022

No Relatório Anual 2022 de Estáticas da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), dos 308 municípios existentes em Portugal, a APAV chegou a 292 através do apoio prestado às vítimas directas, representando uma cobertura de aproximadamente 95% do território nacional. Na Madeira, a associação chegou a 78 vítimas.

Na Madeira, dos 11 concelhos existentes, a APAV interveio em 10, sendo que a maioria das vítimas encontravam-se a residir no concelho do Funchal (48), por outro lado nenhuma vítima solicitou a intervenção em São Vicente, no ano passado.

Concelho Número de vítimas Calheta 1 Câmara de Lobos 3 Funchal 48 Ponta de Sol 1 Porto Santo 1 Ribeira Brava 7 Santa Cruz 13 Santana 1 São Vicente 0 Porto Moniz 1 Machico 2 Total 78

A nível nacional, entre 2020 e 2022, registou-se um aumento de 25,5% no número de atendimentos que foram efectuados pelos Serviços de Proximidade da APAV.

A maioria dos crimes e formas de violência dizem respeito à violência doméstica (77,4%), crimes sexuais contra crianças e jovens (4,9%) e ameaças/coação (2,8%).

Maioria das vítimas é do sexo feminino

Em 2022, a APAV apoiou um total de 14.688 vítimas diretas de crime e de violência, o que representa um aumento de 10,9% de vítimas face ao ano transacto.

A maioria é do sexo feminino (77,7%), mantendo-se a tendência de anos anteriores que demonstra que são as pessoas do sexo feminino (sobretudo adultas) que mais procuram os Serviços de Proximidade da APAV.

No que concerne às faixas etárias, as vítimas situavam-se essencialmente entre os 25 e os 54 anos de idade.

As vítimas menores (menos de 18 anos de idade) que procuraram apoio na APAV registam aumentos expressivos face ao ano transacto. Em 2022 atingiram um total de 17,7%, o maior número alguma vez registado pela associação.

O número de pessoas idosas vítimas (65 ou mais anos de idade) é igualmente elevado contudo superior ao número de pessoas idosas vítimas que procuraram apoio na APAV em 2019.