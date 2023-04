Autoridades ordenam retirada de crianças de Donetsk

As autoridades ucranianas ordenaram a retirada de todas as crianças que vivam em 21 localidades da província de Donetsk afetadas pelos combates entre as tropas ucranianas e as forças russas, segundo o Ministério da Reintegração da Ucrânia.

A ordem envolverá "a saída obrigatória de 126 crianças de 21 cidades da região de Donetsk [leste da Ucrânia], onde a situação de segurança continua crítica", precisa a nota oficial.

Esta operação será realizada por cinco patrulhas da unidade policial ucraniana conhecida como "Anjos Brancos", especializada na transferência de crianças que vivem em cidades afetadas pela guerra para áreas seguras, em veículos blindados.

As crianças que serão retiradas devem estar acompanhadas de pelo menos um dos pais ou de um representante legal.

O Estado vai oferecer-lhes um lugar para viver, bem como ajuda material, assistência humanitária e apoio psicológico, explicou o Ministério em comunicado.

A Ucrânia aprovou em 07 de março uma disposição que permite às autoridades retirar menores que permaneçam em áreas gravemente afetadas pelo conflito.