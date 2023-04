As reservas da Biosfera da UNESCO são territórios que se distinguem pela presença de elementos naturais relevantes e representativos das geografias onde se inserem, a que se associa o compromisso de procurar caminhos de reconciliação entre a espécie humana e a natureza, de que esta faz parte. O conhecimento sobre a natureza e os processos naturais suporta análises e decisões sobre como conservar e utilizar sustentavelmente os recursos naturais e como ligar o património, cultura, história, memória e identidade das populações à natureza dos seus territórios. Trata-se de um processo de diálogo e disponibilidade permanente, que pode ganhar maior ou menor intensidade em determinados momentos, contextos ou oportunidades, numa lógica diferente do habitual, sem métricas regulamentares que se esgotam em si mesmas, mas com um quadro programático suficientemente claro, se bem que, nem sempre suficientemente conhecido.

A comunicação, também neste domínio, é um factor determinante. O conceito e propósito das Reservas da Biosfera e do Programa "O Homem e a Biosfera" da UNESCO, estão ainda longe de ser conhecidos e reconhecidos pelo cidadão comum. Nesse sentido, a organização, pela primeira vez, do Festival das Reservas da Biosfera Portuguesas, pretende constituir um contributo para a divulgação e promoção destes territórios reconhecidos pela UNESCO. Entre finais de Abril e meados de Maio, o Festival das Reservas da Biosfera promove um conjunto diversificado de iniciativas, sobre o conhecimento científico, património, cultura, educação, artes, como a música, teatro, pintura, literatura, gastronomia, entre outras, contribuindo para a divulgação da natureza e das pessoas destes territórios. Três Reservas da Biosfera (Santana, Madeira, Graciosa, Açores e Peniche-Berlengas) funcionam como epicentros desta atividade que se espalha pelas restantes nove reservas da biosfera portuguesas que dinamizam eventos próprios e espelham alguns dos eventos promovidos pelas Reservas sede do primeiro Festival.

O Festival é promovido no âmbito do projeto EEA Grants – Reservas da Biosfera, Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes e, desde logo, tem como resultado, a par da promoção geral dos territórios Reservas da Biosfera, a dinâmica participativa e colaborativa de centenas de actores locais que, com a sua disponibilidade e participação activa, mostram o seu compromisso e identificação com a ideia de que é possível associar desenvolvimento e conservação. Será também um momento de aprendizagem e de projectar o futuro, reforçando, cada vez mais, a participação e envolvimento a nível local e o reconhecimento a estes territórios e à suas gentes, do valor e mérito que a UNESCO lhes dedicou.