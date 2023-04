Durante as férias da Páscoa, o complexo balnear do Caniço-de-Baixo, encontra-se aberto ao público todos os dias da semana das 09:00 às 18:00. Desfrute do acesso ao mar, da piscina de água salgada e dos nossos solários. O complexo inclui vigilância, balneários e duches.

Packs 10 entradas

Adulto – 65€ - campanha* 58,50€

Criança (6-12 anos) – 38€ campanha* 34,20€

*Campanha de reabertura até 31 de Maio

Locais de venda: Lido Galomar Bilheteira e Ginásio Galo Active

Horário: Todos os dias, 09:00-17:00

Morada: Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Contacto: 291 930 930