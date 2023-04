Adversário de Machico vai dar falta de comparência no encontro desta tarde

O Guarda Desportiva não conseguiu viajar para a Madeira, a fim de jogar com a AD Machico, e vai dar falta de comparência no encontro da 24.ª jornada da série B do Campeonato de Portugal, que está agendado para esta tarde, às 18 horas.

O jogo estava inicialmente marcado para o passado domingo, mas foi adiado para a tarde desta terça-feira, após o pedido efectuado pela formação da cidade de Guarda à Federação Portuguesa de Futebol.

No entanto, os forasteiros já comunicaram à formação madeirense e à FPF que não vão à mesma conseguir viajar para a Madeira, devido aos actuais preços elevados das viagens aéreas que ligam Portugal Continental à Região.

Assim, como mandam os regulamentos, a vitória por 3-0 será atribuída ao AD Machico.

O Guarda Desportiva é o último classificado da série B do Campeonato de Portugal, com 10 pontos e já tem sentenciada a sua despromoção. Por sua vez, esta vitória inesperada permite ao AD Machico garantir três pontos preciosos na luta pela manutenção, ficando assim a apenas dois pontos do Leça, equipa que está acima da 'linha vermelha', na oitava posição.