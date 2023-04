Assembleia Geral Extraordinária do Nacional só deverá iniciar-se pelas 19 horas

Só às 19 horas deverá iniciar-se a Assembleia Geral Extraordinária do CD Nacional, que estava inicialmente agendada para as 18 horas, que acabou por ser a hora de abertura de porta e de chegada dos primeiros sócios nacionalistas ao Estádio da Madeira.

Inicialmente prevista realizar-se na sede do Clube, por motivos de ordem operacional, o presidente da Assembleia Geral, João Machado, alterou o local de realização da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta segunda-feira, dia 3 de Abril de 2023, pelas 18h00, para o Estádio da Madeira, na Choupana, mantendo-se o único ponto da ordem de trabalhos: Atribuir poderes à Direcção de alienar o capital social detido directa e indirectamente pelo clube no Clube Desportivo Nacional, Futebol SAD até ao limite permitido por lei.

Como já é habitual, à hora inicialmente prevista, nenhum sócio estava ainda no local onde decorrerá a Assembleia.

Nos termos do art. 30º n.º 3 daqueles Estatutos, a Assembleia Geral, no caso de inexistência de maioria absoluta dos sócios com direito a voto, será realizada uma hora depois, pelas 19h00, em segunda convocação, independentemente do número de sócios presentes.