A 13 de Abril, pelas 18h30, através do Skype, a Academia de Formação da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) promove a webinar ' Finanças Pessoas – Como lidar com a Inflação'. Esta é uma iniciativa que ocorre em parceria com o Polo de Emprego da Ponta do Sol.

A participação é gratuita, no entanto sujeita a inscrição prévia através de [email protected] ou 291 761 460.