CDU reivindica o reforço de meios humanos para o Comando Regional da PSP

"É fundamental que o Governo da República, através do Ministério da Administração Interna e em articulação com o Comando Regional da Madeira da PSP dê resposta à falta de agentes da PSP na Região, garantindo o reforço do contingente regional em pelo menos mais 150 agentes", reivindicou hoje a CDU, durante uma iniciativa promovida no Funchal.

Os comunistas indicam, em comunicado de imprensa, que "na Região existem cerca de 750 agentes da PSP", um número que consideram "insuficiente face às necessidades" actuais.

Com efeito - citando dados divulgados pelas associações representativas dos agentes da PSP . a CDU aponta que "o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública necessitava de mais 150 polícias, para assegurar o seu normal funcionamento".

Por esse motivo, a CDU já entregou no Parlamento Regional um projecto de resolução "que exige ao Governo da República que durante o ano de 2023, através do Ministério da Administração Interna, desencadeia o procedimento de mobilidade interna de forma a garantir que os agentes que desempenham funções no continente possa optar por serem transferidos para a Região e que através dos novos recrutamentos de agentes da PSP afete em número adequado os recursos humanos para colmatar as necessidades do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública".

A CDU recorda também que, no início do mês de Março de 2023 o Governo da República abriu um concurso para a admissão de novos agentes da PSP, mas salienta que "já no ano passado foi lançado um concurso com o mesmo objectivo que contou com 4 mil candidatos dos quais apenas 648 entraram para o curso de formação de agentes que se iniciou em Dezembro de 2022".

"Na recente visita do Ministro da Administração Interna à Região, não ficaram esclarecidas questões importantes sobre a necessidade do reforço de meios humanos para a PSP na Região, e não foram assumidos compromissos concretos sobre o número de agendes que vão reforçar o comando Regional da PSP", lamentam ainda os comunistas.