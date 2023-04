Concerto de Quaresma hoje na Igreja da Ribeira Brava

Esta tarde decorre o último concerto de Quaresma, na Igreja Matriz da Ribeira Brava, às 19 horas, com repertório dos poemas da obra 'As três taças', de Vasco Gama Rodrigues.

O concerto conta a presença do tenor madeirense Alberto Sousa e o organista, sul-africano, Daniel Nell.

Esta produção artística que será apresentada faz parte de uma encomenda artística feita pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social ao maestro João Victor Costa, há cerca de 6 anos e que foi a última grande obra composta pelo maestro.

Os poemas musicados fazem parte ds obra do poeta natural do Paul do Mar, Vasco da Gama Rodrigues e surgiu no âmbito da comemorações dos 100 anos do nascimento do poeta, ocasião onde foram promovidas diversas iniciativas educativas levadas a efeito pelo Centro de Estudos da Calheta e pela Casa do Povo do Paul do Mar, para dar a conhecer aquele poeta paulense que produziu três obras literárias: 'Os Atlantes' (1961); 'As Três Taças' (1972) e o 'Cristo das Nações' (título póstumo- 1995).

Os concertos organizados pelo Centro de Estudos da Calhera surgem numa parceria com a Casa do Povo do Paul do Mar e das paróquias de São Roque e Ribeira Brava.

A primeira vez que o concerto com os poemas de Vasco da Gama Rodrigues foram estreados foi na igreja do Paul do Mar e da Vila da Calheta, no passado mês de Fevereiro e contou com o apoio da Câmara Municipal da Calheta.

Hoje é o último concerto deste ciclo De concertos de Quaresma, na Igreja da Ribeira Brava e com entrada livre.