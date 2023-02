ONG promove paz para superar a crise na Venezuela

Organizações não governamentais (ONG) venezuelanas como a Otro Enfoque estão a ganhar visibilidade pelo modo como ajudam os cidadãos a superar a crise política, económica e social, promovendo uma cultura de paz.

"Acreditamos que há outra forma de fazer e de ver as coisas. Por isso, promovemos uma abordagem diferente, uma reviravolta. Geramos atividades disruptivas, tentamos afastar-nos dos padrões tradicionais e estamos sempre a inovar", disse a sua diretora em declarações à agência Lusa.

Zuly Mejías falava à margem do "Venezuela Social Fest", o primeiro festival de experiências sociais que durante o fim-de-semana reuniu, em Caracas, mais de duas dezenas de ONG que ajudam os venezuelanos a "ultrapassar as adversidades que o país enfrenta.

"É inegável a situação que os venezuelanos têm de enfrentar diariamente. Por isso, propomos espaços para que as pessoas sejam resilientes. Longe de ficarmos na crítica, procuramos soluções, contribuir com o nosso talento e conhecimento para proporcionar alternativas ou estratégias para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida", disse.

Defendeu que os venezuelanos têm de parar de falar tanto e começar a fazer mais, a agir também para construir uma cultura de paz.

"Isso começa por compreender o outro, ouvir o outro de forma empática, e não se colocar numa posição acusadora. Construir pontes e trabalhar juntos, porque temos a responsabilidade de que a Venezuela esteja bem. Estamos a remar para que a Venezuela avance e temos o objetivo que a Venezuela seja o que todos sonhamos", disse Zuly Mejías.

Sobre o "Venezuela Social Fest", explicou foi organizado pela Otro Enfoque e "é um ponto de encontro para diferentes organizações que trabalham para um país melhor, sobre questões sociais", no âmbito da diretriz de "encontrar espaços de conexão para construir pontes e uma coexistência pacífica".

A "Otro Enfoque" foi criada há cinco anos e atende crianças e adolescentes através de vários programas e planos de ação.

"Temos um programa para crianças e adolescentes sem-abrigo chamado Street Family, através do qual damos atenção em reinserção escolar, apoio psicológico para superar traumas vividos, reunificação familiar e alimentação. Tentamos fornecer cuidados completamente abrangentes para que possam ter melhores oportunidades de vida", disse.

No processo de construir uma cultura de paz, a OE trabalha com diferentes atores sociais, dá apoio psicossocial, formação alternativa e atenção abrangente para meninos, meninas, adolescentes e as suas famílias, com o apoio de advogados, psicólogos, trabalhadores sociais, jornalistas e professores.

As ações da OE em apoio a venezuelanos "em situação de vulnerabilidade" incluem ainda ainda formação alternativa através de atividades lúdicas, jogos de aprendizagem em temas como a resolução de conflitos, a cultura de paz, Direitos Humanos, e prevenção de violência baseada no género.

Segundo Zuly Mejías, a OE atua atualmente no Distrito Capital e estado de Miranda, mas projeta ter presença em sete estados da Venezuela até finais de 2023.

"Gostaria de dizer que acreditem nas oportunidades, que uma oportunidade pode mudar uma vida e transformar a sociedade. Por isso, estamos sempre empenhados em criar espaços de oportunidades para todos", concluiu.