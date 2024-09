Diligências prosseguem sem a presença dos arguidos

As diligências do primeiro interrogatório judicial dos oito arguidos detidos no âmbito do processo ‘Ab Initio’ vão prosseguir sem a presença dos suspeitos.

Os arguidos voltam ao Palácio da Justiça às 16h30 para a leitura da decisão final da juíza de instrução criminal Susana Mão de Ferro.

A magistrada irá decidir que medidas de coacção aplicar ao presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, ao ex-secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, ao ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, ao presidente do IASaúde, Bruno Freitas, aos empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, e às duas funcionárias da Secretaria Regional da Agricultura, Daniela Rodrigues e Cecília Aguiar, arguidos detidos esta terça-feira no âmbito do processo 'Ab Initio'.