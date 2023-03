Actual produção regional de sidra já leva 37 mil litros engarrafados

A actual colheita de peros e maçãs para a produção de sidra regional já tem engarrafados 37 mil litros. Dado revelado esta tarde pelo presidente do Governo Regional, durante a apresentação de uma nova sidra biológica com origem em maças produzidas no Jardim da Serra. Desta produção foram engarrafadas 1.100 garrafas (0,75 cl).

Na oportunidade, Miguel Albuquerque reafirmou a intenção de concretizar, ainda este ano, a prometida sidraria na freguesia de São Roque do Faial. Será a terceira instalação na Região, depois das sidrarias dos Prazeres e de Santo António da Serra (Machico).