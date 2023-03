'Portugal Sotheby’s Realty' vai recrutar 10 profissionais para escritório da Madeira

A marca de imobiliário residencial de luxo 'Portugal Sotheby’s Realty' vai recrutar 10 profissionais para o escritório da Madeira, através de um 'Talent Day' que se realizará no dia 29 de Março, no hotel NEXT by Savoy Signature, em três sessões.

As sessões decorrem às 10h, seguida da sessão das 13h e das 18h. O grande objectivo passa por apresentar a empresa, o seu percurso e oportunidades profissionais e de carreira, assim como colocar a Sotheby’s em contacto com os potenciais candidatos que se deverão inscrever previamente de forma a participar. As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 28 de Março através deste link.

Numa nota enviada à imprensa, a empresa refere que "o imobiliário de luxo está a crescer no arquipélago da Madeira onde a Portugal Sotheby’s Realty registou um aumento do volume de faturação de 137% entre 2021 e 2022". “Já há muito que a Madeira é destino turístico de eleição para visitantes nacionais e internacionais mas, nos últimos anos, tem-se afirmado cada vez mais como uma região apelativa para investimento imobiliário de luxo”, explica Lina Ramos, Partner e Office Manager do Escritório da Madeira da Portugal Sotheby’s Realty. “É preciso ainda lembrar que a região se manteve de portas abertas durante o período da pandemia, o que foi muito importante para reforçar o seu valor e visibilidade lá fora", disse.

Os principais compradores de imóveis na Madeira são alemães, britânicos e norte-americanos. "Procuram casas com as melhores condições para desfrutar das temperaturas amenas – imóveis com zonas exteriores, seja em moradias ou apartamentos com generosas varandas. No que toca à localização, o sul é sempre a zona mais requisitada, nomeadamente o Funchal e a zona da Ponta do Sol/ Calheta. Mas a Portugal Sotheby’s Realty já está a prever um crescimento da zona Norte também, dado que começa a haver menos opções e com preços mais elevados", refere.