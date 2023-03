Judoca Rochele Nunes afastada nas primeiras rondas do Grand Slam de Tbilisi

A judoca portuguesa Rochele Nunes, na categoria de +78 kg, foi hoje afastada no primeiro combate que protagonizou no Grand Slam de Tbilisi, ao perder com a neerlandesa Karen Stevenson, no último dia da competição.

Rochele Nunes entrou em ação na segunda ronda para reencontrar a adversária com que tinha perdido no Grand Slam de Telavive, em fevereiro, tendo agora sido derrotada por 'ippon', depois de ambas terem pontuado por 'waza-ari', num combate que durou três minutos e três segundos.

A judoca foi a única representante lusa no derradeiro dia da competição, que reúne 419 atletas de 61 países.

Rodrigo Lopes, que competiu na sexta-feira, acabou por ser o melhor português na Geórgia, ao terminar em sétimo lugar na categoria de -60 kg, enquanto, no sábado, Bárbara Timo (-63 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) foram afastados nas rondas iniciais.