Somália anuncia que matou 25 suspeitos de serem membros do Al-Shebab

As autoridades somalis anunciaram o assassinato de 25 suspeitos de serem membros do Al-Shebab, numa operação conjunta contra o grupo terrorista das forças especiais Danab, treinadas pelos Estados Unidos, e as tropas da região de Jubalândia.

De acordo com relatórios da agência noticiosa estatal somali SONNA, a operação visou vários locais na região do Baixo Juba e resultou na morte de 23 suspeitos, incluindo dois membros superiores da Al-Shebab, que tem ligações com a organização terrorista Al-Qaida.

A Somália intensificou as ofensivas contra a Al-Shebab nos últimos meses, com o apoio de clãs e milícias locais como parte de uma série de decisões tomadas pelo Presidente, Hassan Shaykh Mohamud, que se comprometeu a colocar a luta contra o terrorismo no centro dos seus esforços para estabilizar o país.