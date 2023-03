Morreu antigo vice-primeiro-ministro espanhol Pedro Solbes

O antigo vice-primeiro-ministro espanhol Pedro Solbes morreu hoje aos 80 anos, disseram à Efe fontes socialistas e fontes próximas da família.

Solbes foi secretário de Estado para as Comunidades Europeias na altura em que estava a ser negociada a adesão de Espanha à União Europeia (UE), ocupando o cargo entre 1985 e 1991, depois foi ministro da Agricultura (1991-1993) e da Economia nos governos liderados pelo socialista Felipe González.

Voltou a ser ministro da Economia e vice-primeiro-ministro no Governo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2009). Nos cinco anos anteriores tinha sido comissário europeu dos Assuntos Económicos e Monetários.

Como comissário europeu, supervisionou o processo que completava a introdução do euro, adotado como moeda única por 12 países no dia 01 de janeiro de 2000.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que este "é um dia triste para a família socialista" e definiu Solbes como "um homem de Estado dedicado a servir o seu país e defender valores sociais-democratas".

"Exemplo de compromisso com Espanha e com o projeto europeu. Um abraço à sua família e amigos. Até sempre, companheiro", escreveu Sánchez no Twitter.

Zapatero também destacou a figura de Solbes e, em comunicado, considerou que reunia as melhores qualidades que se podem atribuir a um servidor público: "seriedade, rigor, fiabilidade e honestidade".