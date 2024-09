Albuquerque garante não ter havido financiamento indevido para o PSD/Madeira

Miguel Albuquerque garantiu, no final da manhã desta terça, em Santana, que o PSD/Madeira não recebeu qualquer financiamento indevido.

Referindo-se ao objecto de investigação da operação 'Ab Initio', que tem abalado a actualidade político-partidária e judicial da Região esta semana, e que entre outras suspeitas levanta a possibilidade de financiamentos ilegais à estrutura do PSD regional, Albuquerque, à margem de uma visita à obra de 'Ampliação do Sistema de Tratamento e Abastecimento do Pico do Eixo', afirmou acreditar na idoneidade de todos os arguidos.

Voltou a salientar que José Prada, Secretário-Geral do PSD/Madeira, que também é arguido neste processo, "está disponível para esclarecer tudo".

Miguel Albuquerque esclareceu, ainda, que "todas as contas dos partidos políticos e, designadamente, do PSD/Madeira são fiscalizadas, incluindo todas as campanhas, por elementos do Tribunal Constitucional que acompanham as campanhas", fundamentando assim a sua convicção de que não existem ilegalidades. "Nós não temos qualquer hipótese de ter financiamentos ilegais para as campanhas", sustenta.

O presidente dos social-democratas madeirenses voltou a insistir no aproveitamento das denúncias anónimas por parte de alguns partidos, como instrumentalização do combate político-partidário.

"O que temos é um conjunto de partidos que passam a vida a fazer denúncias anónimas relativamente a factos que não são verdadeiros no sentido de causarem perturbação política e ganharem na secretaria aquilo que não ganham nas eleições", concluiu o também presidente do Governo Regional.