Zelensky promete "responder a todos os ataques russos"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenksy, prometeu hoje que as suas Forças Armadas "responderão a todos os ataques russos", após mais um ataque com 'drones' na região de Kiev e nas regiões de Zhytomyr e Khmelnytsky.

"Responderemos com segurança ao ocupante e a todos os ataques contra as nossas cidades (...) Todos os ataques russos receberão uma resposta militar, política e jurídica", assegurou Zelensky no seu discurso diário, numa viagem que fez a Bakhmut e a Kharkiv.

A Rússia atacou na passada madrugada a província de Kiev e outras regiões ucranianas com 21 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados) 'kamikaze' Shahed-136, de fabrico iraniano, provocando pelo menos sete mortes.

As forças armadas ucranianas intercetaram 16 dos 21 'drones' lançados pela Rússia contra Kiev e as regiões de Zhytomyr e Khmelnytsky, a oeste da capital, conseguindo evitar danos significativos na rede elétrica do país.

O exército russo tem atacado infraestruturas energéticas ucranianas com estas armas desde o passado mês de outubro.

Hoje, os serviços de informações ucranianos disseram estar convencidos de que, com o fim do inverno, as Forças Armadas russas vão deixar de centrar os seus ataques nas infraestruturas energéticas, passando a visar outros objetivos, como "instalações militares, pontos de concentração de tropas ou o sistema logístico".