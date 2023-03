Celton Biai rende lesionado Diogo Costa na baliza portuguesa

O guarda-redes Diogo Costa está lesionado e vai falhar os dois primeiros encontros de Portugal no Grupo J de qualificação para o Euro2024, tendo sido rendido pelo jovem Celton Biai, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Diogo Costa foi, esta quarta-feira, dispensado do estágio da Seleção Nacional a decorrer na Cidade do Futebol. O guarda-redes tem uma mialgia muscular e, após realização de exames, foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF para os encontros frente ao Liechtenstein e Luxemburgo", pode ler-se na curta nota divulgada pelo organismo no site oficial.

Esta a segunda dispensa forçada na principal equipa das 'quinas, depois do experiente central Pepe ter igualmente ficado fora das contas para dupla jornada, após falhar os últimos jogos do FC Porto, devido a lesão, acabando por ser excluído no último domingo da lista.

Desta forma, o guarda-redes Celton Biai, do Vitória de Guimarães, que participou no primeiro e segundo treinos, será, previsivelmente, a terceira opção para a baliza.

Portugal tem estreia marcada no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 na quinta-feira, diante do Liechtenstein, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, no domingo, a equipa das 'quinas' desloca-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, igualmente a partir das 19:45 (hora em Lisboa).

Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Islândia são as outras seleções que integram a 'poule' J de qualificação para o Euro2024, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Diogo Leite (Union Berlim, Ale), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), Otávio (FC Porto) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Diogo Jota (Liverpool, Ing)