Primeiro Ministro anuncia eleições na Grécia antecipadas para Maio

O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis anunciou hoje a realização de eleições gerais em Maio, três semanas após um desastre ferroviário que matou dezenas de pessoas e motivou fortes protestos contra o seu governo.

Segundo a agência de notícias francesa France Presse, Kyriakos Mitsotakis disse apenas que se iriam realizar eleições em maio, sem especificar qualquer data, o que significa que serão antecipadas cerca de dois meses, uma vez que deveriam ocorrer em julho.

"Posso dizer-vos com certeza que as eleições se realizarão em maio", disse o líder do partido conservador Nova Democracia numa entrevista ao canal privado de televisão Alfa.

A colisão de dois comboios a 28 de fevereiro, cuja responsabilidade foi maioritariamente atribuída a um funcionário ferroviário, matou 57 pessoas, tendo provocado uma onda de protestos contra o Governo em todo o país, que se foi agravando conforme se iam conhecendo os contornos do acidente.

O ministro grego dos transportes demitiu-se no rescaldo do desastre, e a responsabilidade pelo acidente foi atribuída maioritariamente ao gestor da estação de serviço na altura do acidente, que foi acusado e detido.

Três outros funcionários ferroviários foram processados e serão ouvidos por um juiz de instrução até ao final do mês.

Mas os sindicatos ferroviários há muito que tinham alertado para os problemas da rede, notando o seu subfinanciamento, a escassez de pessoal e os acidentes frequentes.

Entretanto, também o sindicato dos maquinistas dos caminhos-de-ferro gregos (PEPE) apelou hoje a uma maior monitorização das passagens de nível, melhor iluminação dos túneis, dados sobre inspeções de pontes e limpeza da via.

Este apelo surge um dia antes do reinício previsto do tráfego ferroviário interrompido desde o acidente fatal, segundo decisão do Governo que definiu que os serviços ferroviários seriam "gradualmente restaurados" até meados de abril.