Ministra da Defesa lamenta morte de militar do Exército em Santa Margarida

A ministra da Defesa Nacional lamentou hoje a morte de um militar do Exército em Santa Margarida, após uma explosão, dirigindo à família "sentidas condolências", e desejou rápidas melhoras aos cinco feridos.

Em comunicado, Helena Carreiras lamenta a morte de um militar do Exército na sequência de um incidente ocorrido hoje no Campo Militar de Santa Margarida, distrito de Santarém, "no âmbito de uma ação planeada de desativação de engenhos explosivos".

"Do mesmo incidente resultaram cinco feridos, a quem a ministra da Defesa Nacional deseja uma rápida recuperação", lê-se.

A governante endereçou também "aos camaradas dos militares envolvidos neste incidente uma palavra de solidariedade".

O Exército abriu hoje um processo de averiguações à "explosão inadvertida" ocorrida durante uma operação de desativação de explosivos, que provocou um morto e cinco feridos no Campo Militar de Santa Margarida, anunciou o ramo.

Em comunicado, o Exército refere que ocorreu uma "explosão inadvertida", cerca das 16:40, durante uma operação de desativação de engenhos explosivos, que estava a ser realizada por uma equipa de desativação do Regimento de Engenharia N.º1 "para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes".

Esta operação foi realizada "no âmbito do Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e Infraestruturas de Treino do Campo Militar de Santa Margarida", Constância, Santarém.

O ramo militar anunciou que foi aberto um processo de averiguações e que a Polícia Judiciária Militar (PJM) tomou conta da ocorrência.

Segundo o Exército, foi prestado apoio médico pelo Serviço de Saúde Militar e ativada uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército.

O ramo acrescenta que "assim que oportuno será divulgada informação adicional".

A explosão ocorrida hoje no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, provocou um morto, dois feridos graves e três feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o Comando Sub-regional do Médio Tejo, o alerta foi recebido às 16:49 e para o local (no distrito de Santarém) foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do INEM.

A fonte do INEM referiu que, além do helicóptero, o instituto mobilizou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afetas aos bombeiros.