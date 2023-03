SESARAM implementa estudo de prevalência da insuficiência cardíaca

O Serviço Regional de Saúde, através do Serviço de Cardiologia, iniciou esta quarta-feira, 1 de Março, o estudo de prevalência da insuficiência cardíaca (IC) na Região Autónoma da Madeira - PORTHOS MADEIRA.

A informação foi veiculada na rúbrica 'Hora da Saúde e Protecção Civil', adiantando tratar-se de um estudo "essencial para caracterizar a população com IC e auxiliar o planeamento de estratégias de organização de cuidados e políticas de saúde".

Os utentes com idade igual ou superior a 50 anos, registados nos Centros de Saúde da RAM, são seleccionados de forma aleatória e contactados telefonicamente para participação no estudo.

As consultas, para realização das avaliações do estudo, onde estão disponíveis todas as ferramentas de diagnóstico necessárias, decorrem no Hospital de Dia de IC, integrado no Serviço de Cardiologia, localizado na Consulta Externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"A criação de um Processo Assistencial lntegrado da lC na RAM apresenta-se, como um instrumento, capaz de contribuir para uma cultura de qualidade com repercussão positiva no resultado do doente", pode ler-se na 'Hora da Saúde e Protecção Civil'.

O programa implementado em Portugal, pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, tem o intuito de apurar o número de pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca no País.

O PORTHOS MADEIRA foi implementado pela médica cardiologista do SESARAM, Graça Caires e conta com uma equipa multidisciplinar composta pelos médicos cardiologistas, Ricardo Rodrigues, João Adriano Sousa e Flávio Mendonça, pelos internos de cardiologia, Marina Raquel Santos, Margarida Temtem, Débora Sá, Francisco Sousa e Gonçalo Abreu, pelas médicas de medicina geral e familiar, Carolina Soares e Andreia Pinto, pela enfermeira Marisa Sousa e pelos elementos da Unidade de Investigação do SESARAM, Maria João Oliveira e Eva Henriques.